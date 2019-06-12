У мерії пообіцяли відремонтувати елементи покрівлі житлового будинку на Багряного

На засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій погодили рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на відновлення окремих конструкційних елементів покрівлі житлового будинку № 53 на вул. І. Багряного. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Вартість аварійно-відновлювальних робіт становить 307 615 грн. Як зазначається, раніше на технічному поверсі будинку № 53 на вул. І. Багряного відбулося руйнування цегляної кладки стіни, що призвело до просідання залізобетонного ригеля до 0,8 м та залізобетонних плит покриття будівлі.

Фахівці акцентують увагу на тому, що зволікання з проведенням термінових аварійно-відновлювальних робіт може призвести до виникнення надзвичайної ситуації, в тому числі з непередбачуваними наслідками.