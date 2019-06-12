ОСТАННІ НОВИНИ

Цими вихідними на Сихові запрацює інноваційна медіатека

Вероніка Рой

|

Цими вихідними на базі оновленої бібліотеки-філії № 25, що на проспекті Червоної Калини, 58 у Львові, запрацює надсучасна медіатека Wiki, яка поєднає в собі комфортний простір для читання, обговорень, надихаючих лекцій і зустрічей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як зазначають ініціатори проекту, медіатека охопить 175 м², сюди зможуть приходити як діти, так і дорослі.

Також вона буде неофіційним «штабом» вікіпедистів зі Львова для регулярних зустрічей щодо розвитку енциклопедії українською мовою та дискусій на актуальні теми.

Фото: ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...