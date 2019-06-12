Цими вихідними на Сихові запрацює інноваційна медіатека

Цими вихідними на базі оновленої бібліотеки-філії № 25, що на проспекті Червоної Калини, 58 у Львові, запрацює надсучасна медіатека Wiki, яка поєднає в собі комфортний простір для читання, обговорень, надихаючих лекцій і зустрічей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначають ініціатори проекту, медіатека охопить 175 м², сюди зможуть приходити як діти, так і дорослі.

Також вона буде неофіційним «штабом» вікіпедистів зі Львова для регулярних зустрічей щодо розвитку енциклопедії українською мовою та дискусій на актуальні теми.

Фото: ЛМР