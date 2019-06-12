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SkyUp каже, що працює у звичному режимі

Соломія Головіна

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Авіакомпанія SkyUp зазначає, що усі рейси виконуються згідно із заявленим розкладом. Про це мовиться на Facebook-сторінці перевізника.

 

«SkyUp Airlines працює у звичайному режимі. Усі рейси виконуються згідно із заявленим розкладом», – мовиться у повідомленні.

Такої у авіакомпанії зазначили, що ухвала Баришівського районного суду Київської області вже оскаржена у Київському апеляційному суді та найближчим часом має бути переглянута, оскільки, як наголошують у SkyUp, не має під собою ніяких законних підстав.

Нагадаємо, Баришівський районний суд Київської області тимчасово зупинив дію ліцензії авіакомпанії «Авіакомпанія Скайап» (SkyUp Airlines) на право перевезення пасажирів повітряним транспортом.

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