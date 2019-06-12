Суд призупинив ліцензію українського лоукостера SkyUp

Баришівський районний суд Київської області тимчасово зупинив дію ліцензії авіакомпанії «Авіакомпанія Скайап» (SkyUp Airlines) на право перевезення пасажирів повітряним транспортом. Про це мовиться у рішенні суду в Єдиному держреєстрі судових рішень, передає РБК-Україна.

Згідно з рішенням суду, дія ліцензії призупинена в межах забезпечення позову до компанії.

«Зупинити дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, яка видана ТОВ «Авіакомпанія Скайап» на підставі наказу Державної авіаційної служби України від 18.05.2018 №454 «Про прийняття рішення про видачу ліцензії з перевезення пасажирів повітряним транспортом» до вирішення даного позову по суті», – йдеться в рішенні суду.

У самій компанії відзначили, що позивач нібито не користувався послугами SkyUp Airlines і не був її клієнтом. Крім того, компанія стверджує, що суд не може призупинити дію ліцензії, так як вона видавалася спеціальним органом.

У той же час міністр інфраструктури Володимир Омелян вже заявив про те, що районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення, тим більше в забезпечувальній частині.

«Це є прерогативою виключно адміністративного суду», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

«Поки я міністр інфраструктури – SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує», – додав він.