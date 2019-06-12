Поліцейські оголосили в розшук мешканця Львівщини, який поїхав на заробітки до Польщі та зник

Поліцейські розшукують 25-річного мешканця Львівщини, який більше місяця тому поїхав на заробітки до Польщі та зник. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Буського відділенням поліції Кам’янка-Бузького відділу поліції Нацполіції Львівщини встановлюють місцезнаходження Чорного Михайла Володимировича, 25.05.1994 р.н., уродженця та жителя Буського району, Львівської області, який 8 травня цього року поїхав в Республіку Польща на тимчасові заробітки. Останній раз виходив на зв’язок 9 травня року приблизно о 21.30 год., перебуваючи в Республіці Польща. Зараз його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 180 см, обличчя овальне, ніс прямий, підборіддя пряме, очі сіро-синього кольору, губи широкі, брови густі, волосся світло-русяве.

Особливі прикмети: жировик на чолі по середині розміром до 1 см, шрам на нозі вище коліна довжиною 5 см внаслідок пошкодження.

Був одягнутий: темно-сині джинси, футболка білого кольору, олімпійка темно-синя без капюшона із джинсовими вставками на комірі, шкіряні туфлі темно-синього кольору.