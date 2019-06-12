П’ятеро борців зі Львова завоювали медалі на чемпіонаті Європи серед юніорів

У місті Понтеведра, що в Іспанії, 9 червня завершився юніорський чемпіонат Європи з вільної боротьби серед спортсменів віком до 20 років. Представники львівської школи боротьби здобули одну срібну та чотири бронзових нагороди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відділення НОК у Львівській області.

Віце-чемпіоном Європи у надважкій ваговій категорії до 125 кг став Юрій Ідзінський. Бронзові медалі вибороли Данило Стасюк (вагова категорія до 97 кг), Марія Винник (в/к до 50 кг), Вероніка Рябоволова (до 59 кг) та Романа Вовчак (до 76 кг). У загальнокомандному заліку збірна України (юніорки) посіла 2 місце, юніори – п’яте.

Додамо, що своїм результатом львівські борці зробили вагому заявку на участь у чемпіонаті світу серед юніорів до 20 років, який відбудеться в серпні у Талліні.

Фото: НОК у Львівській області