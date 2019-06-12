Назад у молодість. У Львові провели ретровечірку для пенсіонерів

У одному з нічних клубів Львова для літніх людей провели «Ретровечірку в колі друзів». Львівський портал побував на цьому святі і побачив, як «відриваються» пенсіонери.

На заході зібралося близько сотні людей старше 60 років. Було багато музики і танців. Зокрема, для гостей звучав саксофон, а танцювальний клуб «Едельвейс» провів для присутніх майстер-клас.

«Із 2012 року ми почали створювати такі заходи, які змінюють ставлення наших людей до життя. Так, кілька разів у рік проводимо в нічних клубах дискотеки. Також влаштовуємо екскурсії, змагання з боулінгу, більярду, тощо. Наші люди що люблять, перебуваючи на пенсії?! Вийти на грядки, робити щось біля дому… Ми вчимо їх, що треба жити по-європейськи, проводити своє дозвілля активно, щоб вони осмислили, що на пенсії навпаки все тільки починається, що це є фактично друга молодість», – розповів директор Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Віталій Брославський.

Деякі гості дотримувались дрес-коду: стильні капелюшки і інші головні убори, вишукані плаття.

«Тематика вечірки мені дуже близька. Трішки хвилювалася, що одягнути… Але в старій скрині знайшла одяг, в якому була вбрана на весіллі приятелів, куди йшла з своїм чоловіком. Тим нарядам вже 40 років, а вони пригодилися», – сміючись каже Любов Шумська.

Додамо, що вечірка присвячена Міжнародному дню друзів, який відзначали 9 червня.

«Я постійно відвідую заходи, які організовує центр, так як є одинокою. То просто моє друге життя. Там працюють такі чудові люди, завжди з усмішкою зустрінуть, соцпрацівниці приходять додому та допомагають. Коли я залишилась одна, думала, як то буде: мами нема, чоловік помер вже 10 років тому. Але тепер я не одна, в мене стільки дітей і внуків у соцзахисті», – розпливаючись в усмішці каже Стефанія Мальська.