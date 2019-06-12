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Наприкінці червня у Трускавці відбудеться Форум місцевого розвитку

Соломія Головіна

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У Трускавці 25-27 червня відбудеться традиційний Форум місцевого розвитку-2019. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

 

Як розповіла директорка Асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна» Галина Литвин, щороку Форум збирає тих, хто любить Карпати, вболіває за них і прагне щось змінити у цьому регіоні.

«Звісно ми будемо говорити про розвиток Карпат. З року в рік ми намагаємося обирати найгостріші теми, які стосуються проблематики Карпатського регіону. Цьогоріч ми визначили для обговорення три основних напрямки: просування стратегії розвитку Карпатського розвитку та секторальні програми підтримки громад, друге – використання інструментів партнерства і співпраці для розвитку територій. Також новинкою буде економічна складова форуму, яка стосуватиметься того, аби спробувати пожвавити підприємницьку діяльність, спробувати  допомогти і вибудувати дієві правила співпраці бізнесу та влади на місцях», – сказала вона.

«Карпатський прорив: партнерство задля розвитку» – ось провідна ідея форуму, яка передбачає об’єднання зусиль як областей Карпатського регіону, так і центральних органів влади задля отримання  пілотної програми підтримки Українських Карпат у майбутній фінансовій перспективі Європейського Союзу.

До слова , цьогоріч на  форумі очікують понад  400 учасників – представників виконавчої та законодавчої влади, місцевого самоврядування, закордонних гостей та партнерів, дипломатичного корпусу, бізнесу тощо.

У програмі заплановано близько 20 панельних дискусій, цікава та насичена неофіційна частина,  спортивні змагання, багато зустрічей, презентацій, підписання угод про співпрацю тощо.

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