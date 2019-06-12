На Львівщині встановили мобільні комплекси для зважування вантажівок

На території Львівської області здійснюються роботи з габаритно-вагового контролю транспортних засобів, які здійснюють перевезення вантажів з перевищенням вагових параметрів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З метою зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття доріг, на автомобільних дорогах загального користування діє обмеження руху для великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн при температурних показниках повітря вище +28° С в денну пору доби.

У повідомленні зазначається, що на автомобільних дорогах встановлені відповідні інформаційні панно та заборонні дорожні знаки. Також визначено 51 місце тимчасового відстою великовагового автотранспорту.

Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА нагадує: контроль за дотриманням вагових параметрів здійснюють підрозділи Укртрансбезпеки та Національної поліції.