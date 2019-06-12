Мешканці 113 будинків у Франківському районі сьогодні будуть без гарячої води

Сьогодні з 11.00 год. ЛМКП «Львівтеплоенерго» призупинило подачу гарячої води до 113 житлових будинків Франківського району у зв’язку з аварійними роботами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією ЛМКП «Львівтеплоенерго», призупинено подачу гарячої води до усіх будинків на вул. Наукова та вул. Пулюя, та до будинків на вул. Тролейбусна, 7, 10, 12, 14, вул. Кн. Ольги, 69, 71, 73, 75, 77, вул. Кульпарківська, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, вул. Симоненка, 7, 9, 11, 13.

Відновлення подачі гарячої води заплановано сьогодні, 12 червня, після 18.00 год.