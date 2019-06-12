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Львів’ян кличуть на «Повстанське танго» до Львівської філармонії

Анастасія Мельник

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У понеділок, 17 червня, о 18 годині у Львівській філармонії у рамках IV Міжнародного фестивалю ретро-музики ім. Богдана Весоловського відбудеться «Повстанське танго». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

За словами організаторів, «Повстанське танго» присвячене до 90-річчя видатного українського співака, бандуриста, культурно-громадського діяча Володимира Луціва (Великобританія).

У програмі:

  1. Найкращі пісні, народні думи, золоті неаполітанські шлягери з репертуару Володимира Луціва та ін.
  2. Документальний фільм про Володимира Луціва
  3. Автограф-сесія: аудіо-диски пісень Володимира Луціва

Квитки можна придбати за посиланням.

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