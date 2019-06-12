Львів’ян кличуть на «Повстанське танго» до Львівської філармонії

У понеділок, 17 червня, о 18 годині у Львівській філармонії у рамках IV Міжнародного фестивалю ретро-музики ім. Богдана Весоловського відбудеться «Повстанське танго». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

За словами організаторів, «Повстанське танго» присвячене до 90-річчя видатного українського співака, бандуриста, культурно-громадського діяча Володимира Луціва (Великобританія).

У програмі:

Найкращі пісні, народні думи, золоті неаполітанські шлягери з репертуару Володимира Луціва та ін. Документальний фільм про Володимира Луціва Автограф-сесія: аудіо-диски пісень Володимира Луціва

Квитки можна придбати за посиланням.