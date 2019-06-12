Кільцеву дорогу Львова почали розширювати

Дорожники розпочали ремонтно-будівельні роботи з влаштування додаткової смуги на автомобільній дорозі М-06 Київ — Чоп на ділянці від с. Зубра до дворівневої розв’язки (вулиця Стрийська м. Львів). Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

Як повідомляється, додаткова смуга руху суттєво розвантажить існуючу смугу на зазначеній ділянці, а також підвищить рівень безпеки для учасників дорожнього руху. На сьогоднішній день на об’єкті проводяться підготовчі роботи.

Також зазначається, що цією дорогою щодня курсують понад 20 тисяч автомобілів. (Натисніть на зображення, аби його збільшити)

Фото: Служба автомобільних доріг