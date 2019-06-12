Де у середу у Львові не буде світла?

Сьогодні, 12 червня, через планові ремонтні роботи, у Львові ряд вулиць залишиться без світла. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

Відтак, з 9 до 17 години без електроенергії будуть вулиці: Люткевича 1-7; 2-4; Тютюнників 6-14; 21-29; Ш. Руставелі 9; Лисеницька; Окружна77, 90, 73-83, 74-96, Кульпарківська 73, 75, 78, 79, 86; Труша; Гіпсова 64; Терлецького 65-115; Чорновола 45а; Райніса1, 3, 5, 7, 14; Замарстинівська 167; Хутір-Горішній та у місті Винники вулиця Б. Хмельницького.

Також з 10 до 16 години без електроенергії будуть вулиці: Папарівка, Замкова, 21-31.

Оперативну інформацію про час відновлення електропостачання можна знайти на веб-сайті «Львівобленерго» у веб-чаті та у розділі «Чому немає світла».