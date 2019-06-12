Чому високі підбори шкодять здоров’ю: пояснює Уляна Супрун

Підбори — це гарно та стильно. Підбори можна носити, якщо вам комфортно фізично та психологічно, а взуття при цьому має хороший супінатор, не тисне, і підбір правильно розташований посередині п’яти. Однак тривале носіння взуття на високих підборах може зашкодити здоров’ю ніг і спини. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о міністра охорни здоров’я Уляна Супрун.

Вона наголошує, що роботодавці в жодному разі не мають змушувати жінок носити взуття на підборах. Це може бути некомфотно, складно, а низка хвороб робить життя на підборах нестерпним.

«Дослідження пов’язують носіння високих підборів з підвищеним ризиком виникнення наростів, мозолів, болю в м’язах та ризиком травмуватися. Деякі з цих травм дуже серйозні, як-от переломи гомілки, та потребують досить тривалого лікування та реабілітації», – написала вона.

Водночас, в цьому ж дослідженні науковці вказали, що знайшли досить переконливі докази, що високі підбори підвищують впевненість в собі.

«Високі підбори можуть змінювати механіку ходи. Якщо носити їх постійно, це призводить до збільшення жорсткості ахілового сухожилля та скорочення литкових м’язів. Тривале носіння високих підборів може знизити ефективність м’язів при ходьбі та збільшує ризики травм. Хоча дослідники вказують, що носіння високих підборів може зміцнити м’язи гомілок спочатку — протягом 1-3 років. Адже м’язи пристосовуються, щоб максимально утримувати вертикальне положення», – повідомляє очільниця МОЗ.

Якщо ж регулярно носити підбори понад чотири роки відбудеться ослаблення чотирьох функціональних м’язів гомілки та розбалансування стопи. При тривалому носінні скорочуються м’язи задньої частини ноги і розслабляються м’язи передньої. Як наслідок — збільшуються ризики травмуватися

«Носіння високих підборів може погано вплинути на коліна. Через значний тиск на колінні суглоби, збільшується ризик появи дегенеративних змін в суглобах та появи остеоартрозу. Навіть якщо ви носите взуття з високими, але широкими підборами — це може шкодити колінам. На високих підборах значно збільшується тиск на стопи. Що вищі підбори, то сильніший тиск. До прикладу, носіння підборів висотою в 7,5 см підвищує тиск на передню частину стопи на 76%», – пояснює Уляна Супрун.

Також вона зазначає, що високі підбори можуть сприяти виникненню болю в спині.

«В нас є центр ваги, при чому в жінок він розташований нижче, ніж в чоловіків. Коли ми стаємо вищі, бо взули підбори, центр ваги зміщується. Тепер для збереження рівноваги хочеться або нахилити тулуб вперед, або відставити таз назад, або зігнути коліна. Але якщо ви давно вмієте ходити на підборах, ваш мозок, зокрема, мозочок, навчився тримати рівновагу та рівне положення тіла ціною напруження м’язів спини. Через таку «компенсацію», люди, що часто ходять на підборах, можуть відчувати біль в попереку», – додала Уляна Супрнун.

Як зменшити ризики від носіння високих підборів: