Біля Львова не розминулись дві вантажівки та легковик

Сьогодні, 12 червня, об 11.35 на об’їзній дорозі Львова поблизу села Зубра, Пустомитівського району, зіткнулись дві вантажівки та легковик. Внаслідок ДТП водій «ВАЗу» отримав тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили поліцейські, 53-річний водій «Рено Магнум» скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21099», який рухався попереду, після чого легковик зіткнувся з вантажівкою «Мерседес», що рухалася в попутному напрямку під керуванням 40-річного водія.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 26-річний водій легковика, діагноз наразі уточнюється. Поліцейські встановлюють обставини ДТП та особисті дані усіх учасників автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.