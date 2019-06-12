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Біля Львова не розминулись дві вантажівки та легковик

Вероніка Рой

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Сьогодні, 12 червня, об 11.35 на об’їзній дорозі Львова поблизу села Зубра, Пустомитівського району, зіткнулись дві вантажівки та легковик. Внаслідок ДТП водій «ВАЗу» отримав тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили поліцейські, 53-річний водій «Рено Магнум» скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21099», який рухався попереду, після чого легковик зіткнувся з вантажівкою «Мерседес», що рухалася в попутному напрямку під керуванням 40-річного водія.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 26-річний водій легковика, діагноз наразі уточнюється. Поліцейські встановлюють обставини ДТП та особисті дані усіх учасників автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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