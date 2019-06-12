Академію сухопутних військ відвідали Збройні сили Литви

Сьогодні, 12 червня, Національну академію сухопутних військ відвідала делегація збройних сил Литовської республіки на чолі із генерал-майором (у відставці) Віталіюсом Вайкшнорасом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.
До складу делегації також увійшли аташе з питань оборони при Посольстві Литовської Республіки в Україні полковник Алгірдас Норкус та радник НАТО з питань розвитку професійного сержантського корпусу при Міністерстві оборони України підполковник Роландас Кішкіс.
Під час зустрічі начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук щиро подякував уряду Литви, військовослужбовцям та всьому литовському народу за підтримку та допомогу у підготовці українських військових частин та підрозділів, а також у питаннях реформування військової освіти.
Згодом керівництво вишу, а також іноземні радники, які працюють в Академії – підполковник Грегор Бранд (ФРН) та капітан Ерік Боуза (Канада), обговорили питання удосконалення системи військової освіти, подальші кроки щодо розвитку двостороннього військового співробітництва між навчальними закладами збройних сил обох країн.
Анастасія Мельник