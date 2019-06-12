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Академію сухопутних військ відвідали Збройні сили Литви

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 12 червня, Національну академію сухопутних військ відвідала делегація збройних сил Литовської республіки на чолі із генерал-майором (у відставці) Віталіюсом Вайкшнорасом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

 

До складу делегації також увійшли аташе з питань оборони при Посольстві Литовської Республіки в Україні полковник Алгірдас Норкус та радник НАТО з питань розвитку професійного сержантського корпусу при Міністерстві оборони України підполковник Роландас Кішкіс.

Під час зустрічі начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук щиро подякував уряду Литви, військовослужбовцям та всьому литовському народу за підтримку та допомогу у підготовці українських військових частин та підрозділів, а також у питаннях реформування військової освіти.

На фото: Павло Ткачук

 

Згодом керівництво вишу, а також іноземні радники, які працюють в Академії – підполковник Грегор Бранд (ФРН) та капітан Ерік Боуза (Канада), обговорили питання удосконалення системи військової освіти, подальші кроки щодо розвитку двостороннього військового співробітництва між навчальними закладами збройних сил обох країн.

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