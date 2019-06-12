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97 будинків у Шевченківському районі будуть без гарячої води

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12 червня з 22.00 год. буде призупинено подачу гарячої води до 97 житлових будинків у Шевченківському районі через аварійні роботи на магістральному трубопроводі на вул. Миколайчука. Відновлення гарячого водопостачання планують завтра, 13 червня, після 18.00 год. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Зокрема, буде призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Мазепи, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 35, вул. Миколайчука, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, вул. Тичини, 12, 17, 18, вул. Селянська, 12, вул. Льняна, 9,15, вул. Хвильового, 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56, вул. Лінкольна, 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57, вул. Студинського, 4, 6, 12, вул. Розточчя, 168, вул. Леннона, 25, 27, 33, вул. Плугова, 2, 2а, 4а, 6а, 7, 8, 8а, 10, 10а, 14, вул. Щурата, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18.

Також до завтра, 13 червня, до 18.00 год. продовжено час проведення аварійних робіт на магістральному трубопроводі на вул. Стрийська, 148, через що призупинено подачу гарячої води до 113 будинків у Франківському районі.

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