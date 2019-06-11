В Органному залі відреставрують старовинні фрески

У Львівському будинку органної та камерної музики відреставрують старовинні фрески відомого майстра напрямку сецесії Яна Генрика Розена. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомляється, під час підготовки ремонту діючих туалетів в Органному залі експертами було обстежено стіни та шляхом зондування підтверджено існування під шаром штукатурки та плитки фресок відомого майстра напрямку сецесії Яна Генрика Розена. Відтак, в бюджеті міста на 2019 рік передбачено 800 тисяч гривень на облаштування нових туалетів та відкриття фресок, їх реставрацію та відновлення цілісного простору колишньої баптистерійної кімнати.

Реставраційні роботи проводитимуться польсько-українською реставраційною групою. Метою проекту є не лише покращення благоустрою та відновлення історичного вигляду, але й удоступнення творів, що мають високу мистецьку та історичну цінність для широкого загалу.