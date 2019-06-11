У суботу у Львові стартує XVII Фестиваль давньої музики. Програма

У Львові цього тижня стартує щорічний міжнародний Фестиваль давньої музики, який поєднує у своїх програмах композиції давніх епох та сучасності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Львівської міської ради.
Фестиваль триватиме 15, 16 та 23 червня. У програмі передбачено: майстер-курс та 4 концерти виконавців з України, Швейцарії, Білорусі та Франції.
У концертах візьмуть участь: Анна Іванюшенко, клавесин, Наталія Кожушко-Максимів, флейта (Україна), Жан-Крістоф Фріш, флейта (Франція), «A Cappella Chor Zürich» (Швейцарія), Хор Барокової капели (Україна), диригент Богдан Швед (Україна-Швейцарія), гурт «Стары Ольса» (Білорусь).
Також із 11 до 15 червня відбудеться серія репетицій українсько-швейцарського диригента Богдана Шведа з хором студентів Барокової капели Львівської національної музичної академії. В результаті буде поставлено спільний концерт двох хорів: студентського українського та «A cappella Chor Zürich», керівником якого є Богдан Швед.
XVII Фестиваль Давньої Музики у Львові
15 червня, 15:00
Дзеркальна Зала Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
(пр. Свободи, 28)
Концерт-відкриття XVII Фестивалю Давньої Музики у Львові
Анна Іванюшенко, клавесин (Україна)
Наталія Кожушко-Максимів, флейта (Україна)
/квитки продаються в касі Львівського національного академічного театру опери та балету та в інтернеті: kontramarka.ua/
15 червня, 20:00
Латинський катедральний собор
(пл. Катедральна, 1)
Гармонія сфер
A cappella Chor Zürich (Швейцарія)
Хор Барокової капели ЛНМА ім. М. Лисенка (Україна)
Богдан Швед, диригент (Україна-Швейцарія)
/вхід вільний/
16 червня, 20:00
Віденська кав`ярня
(пр. Свободи, 12)
Музика доби Великого Князівства Литовського
гурт «Стары Ольса» (Білорусь)
/квитки продаються в касі Львівської національної філармонії та в інтернеті: gastroli.ua/
23 червня, 15:00
Дзеркальна зала Палацу Потоцьких
(вул. Миколи Коперника, 15)
Air with ornaments
Жан-Крістоф Фріш, флейта (Франція)
Марина Тараненко