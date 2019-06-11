У суботу у Львові стартує XVII Фестиваль давньої музики. Програма

У Львові цього тижня стартує щорічний міжнародний Фестиваль давньої музики, який поєднує у своїх програмах композиції давніх епох та сучасності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Львівської міської ради.

Фестиваль триватиме 15, 16 та 23 червня. У програмі передбачено: майстер-курс та 4 концерти виконавців з України, Швейцарії, Білорусі та Франції.

У концертах візьмуть участь: Анна Іванюшенко, клавесин, Наталія Кожушко-Максимів, флейта (Україна), Жан-Крістоф Фріш, флейта (Франція), «A Cappella Chor Zürich» (Швейцарія), Хор Барокової капели (Україна), диригент Богдан Швед (Україна-Швейцарія), гурт «Стары Ольса» (Білорусь).

Також із 11 до 15 червня відбудеться серія репетицій українсько-швейцарського диригента Богдана Шведа з хором студентів Барокової капели Львівської національної музичної академії. В результаті буде поставлено спільний концерт двох хорів: студентського українського та «A cappella Chor Zürich», керівником якого є Богдан Швед.

XVII Фестиваль Давньої Музики у Львові

15 червня, 15:00

Дзеркальна Зала Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

(пр. Свободи, 28)

Концерт-відкриття XVII Фестивалю Давньої Музики у Львові

Анна Іванюшенко, клавесин (Україна)

Наталія Кожушко-Максимів, флейта (Україна)

/квитки продаються в касі Львівського національного академічного театру опери та балету та в інтернеті: kontramarka.ua/

15 червня, 20:00

Латинський катедральний собор

(пл. Катедральна, 1)

Гармонія сфер

A cappella Chor Zürich (Швейцарія)

Хор Барокової капели ЛНМА ім. М. Лисенка (Україна)

Богдан Швед, диригент (Україна-Швейцарія)

/вхід вільний/

16 червня, 20:00

Віденська кав`ярня

(пр. Свободи, 12)

Музика доби Великого Князівства Литовського

гурт «Стары Ольса» (Білорусь)

/квитки продаються в касі Львівської національної філармонії та в інтернеті: gastroli.ua/

23 червня, 15:00

Дзеркальна зала Палацу Потоцьких

(вул. Миколи Коперника, 15)

Air with ornaments

Жан-Крістоф Фріш, флейта (Франція)