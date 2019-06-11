У Львові завершують капітальний ремонт дороги від вулиці Зеленої до житлового масиву «Пасічний»

У Львові повністю завершують капітальний ремонт дороги від вул. Зелена, 261 до житлового масиву «Пасічний». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», на цьому об’єкті у 2018 році було влаштовано дощову каналізацію та дощові колодязі, виконано прохід через вулицю Зелену методом горизонтально-спрямованого буріння з включенням в існуючий дощовий колектор, замінено аварійні газопровід і водопровід. Дані роботи виконав перший підрядник — це компанія «Альтіс». Натомість роботи з влаштування дорожнього полотна та тротуарів, проведення благоустрою провела компанія ТзОВ «Онур».

«Ділянка, де проводився ремонт, була в аварійному стані. У 2017 році були проведені тендерні процедури. Але, на жаль, перемогла компанія, яка виявилася не спроможною завершити усі роботи. У минулому році з нею розірвали договір і оголосили повторний тендер. Перемогла компанія ТзОВ «Онур», яка в березні цього року приступила до робіт і фактично завершила їх у травні цього року. Зробили все швидко і якісно. Залишилися дрібні моменти, які підрядник доробить», — розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Як повідомила в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова, загальна вартість проекту ремонту вул. Зелена до житлового масиву «Пасічний» становить 8,3 млн грн.

«Попереднім підрядником була компанія «Альтіс», яка виконала роботи із заміни інженерних мереж, а саме прокладення дощової каналізації та ін. Перший підрядник виконав роботи фактично на 2 млн грн. Натомість «Онур» провів роботи на суму більше як 6 млн грн», — додала Оксана Єстеферова.

Фото: ЛМР