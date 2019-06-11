У Львові покажуть фільм Олександра Довженка «Земля» у живому супроводі гурту «ДахаБраха»

Напередодні Дня Незалежності, 22 серпня, у Центрі Довженка львів’яни мають змогу побачити фільм Олександра Довженка «Земля» у супроводі культового українського гурту «ДахаБраха». Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

Фільм Олександра Довженка – «Земля», за версією ЮНЕСКО, входить до списку топ-5 шедеврів світового кінематографу. 2012 року Національний центр О. Довженка розпочав реставрацію стрічки на основі її оригінальної версії 1930 року. А музичний супровід до кінокартини протягом зими-весни 2012 року на замовлення Довженко-Центру створив український етно-хаос гурт «ДахаБраха».

«Робити музичний супровід для «Землі» Олександра Довженка було для нас великою честю і непростим творчим викликом. Кадр за кадром український шедевр світового кінематографу вражав нас кожного разу, коли ми бралися до праці над цим проектом. Якби ми не намагалися працювати над фільмом, як самим по собі мистецьким явищем, уникнути ідеологічної оцінки нам не вдалось. Безумовно, ми озвучували фільм з точки зору людини ХХІ століття, яка знає, що після 1930 року, коли була закінчена робота над «Землею», були роки комуністичного голодомору 1932-1933, були роки репресій, і ми знаємо про непросту долю самого Довженка в соціалістичній імперії. Водночас ми прагнули передати також і автентичність та наївність тих почуттів і посилань, які ніс нам той час і та епоха, і які несе нам і сьогодні наша Земля», – розповідає учасник гурту «ДахаБраха» Марко Галаневич.

Онлайн квитки доступні тут: https://gastroli.ua/tickets/dahabraha-zemlya/buy.