У дитячій лікарні Львова з’явилася надсучасна лабораторія

Завдяки проекту Громадського бюджету «Найкраща лабораторія для дитячої лікарні» Львівській міській дитячій клінічній лікарні, що на вул. П. Орлика,4, закупили найновіше, дороговартісне обладнання з можливістю швидкого проведення складних аналізів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Тепер весь комплекс складної лабораторної діагностики пацієнти дитячої лікарні отримують максимально швидко і якісно — аналізи виконують цілодобово за скеруванням лікарів. Особливо це важливо для маленьких дітей, яким з невеликої кількості крові тепер вдається швидко зробити життєво необхідні аналізи. Лабораторію оновили в рамках проекту Громадського бюджету «Найкраща лабораторія для дитячої лікарні». Сучасне обладнання придбано за майже 3 млн грн.

Зі слів головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні Дмитра Квіта, щорічно в лікарні лікують понад 20 тисяч дітей, з яких близько 5 тисяч — госпіталізують для надання невідкладної допомоги. А провести чітку діагностику чи призначити ефективне лікування неможливо без якісних аналізів та глибоких досліджень. Тому й необхідна добра і швидка лабораторія з аналізом реакції організму на ліки, їх рівень, ефективність, наслідки для організму дитини тощо. Адже обладнання з роками зношується, і з’являються новітні технології.

«Пацієнтам нашої лікарні стали доступні обстеження, які коштували тисячі гривень і тижневе очікування результатів у приватних лабораторіях. Це потрібно, щоб якісніше надавати допомогу нашим дітям, особливо, в невідкладному стані. Бо від швидкості аналізу залежить тактика і швидкість лікування. Обладнання дозволяє мінімізувати забір крові. Окрім швидкості і малої кількості біологічного матеріалу, маємо також значно вищу якість аналізів. Скористатися цим обладнанням можна у лікарняній лабораторії — вона працює виключно для пацієнтів, які звернулися за допомогою до нашої лікарні за скеруванням лікарів, чи приймального або реанімаційного відділень, або ж з інших відділень. Аналізи проводяться цілодобово в режимі 24/7», — пояснив Дмитро Квіт.

Цей проект, зі слів лікарів, пришвидшить отримання результатів аналізів ургентним хворим, зменшить суб’єктивність «людського фактору» при проведенні обстежень, а також розширить діапазон обстежень, які раніше були недоступні пацієнтам за бюджетні кошти (зокрема дітям після трансплантації органів).

Так, новітній діагностичний імунохемілюмінесцентний аналізатор (модуль) дає можливість верифікувати основні вірусні захворювання та гепатити (що вкрай важливо в неонатологічній практиці клініки), діагностувати стан щитовидної залози, гормональний стан організму та ймовірність онкопатології, ниркову недостатність, діабет та серцеві захворювання, диференціювати анемії та проводити моніторинг лікарських препаратів в організмі дитини. Апарат дозволяє провести 25 тестів. А сучасні апарати для визначення показників коагулограми, електролітів крові — працюють на принципі мікрометодики (мінімум крові — експрес результат), та експрес-аналізатор сечі — значно скоротять час для виважених рішень в ургентних ситуаціях. Адже третину пацієнтів дитячої лікарні міста щорічно госпіталізують для надання невідкладної допомоги.

Фото: ЛМР