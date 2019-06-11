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Спартакіада «Сила духу» для інвалідів праці: у Львові проведуть відбіркові регіональні змагання

Соломія Головіна

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У Львівській області 26 червня стартують відбіркові регіональні змагання VII Всеукраїнської спартакіади «Сила духу», де візьмуть участь постраждалі внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Про це Львівському порталу повідомили у Фонді соціального страхування України у Львівській області.

 

Як наголошують організатори, «цей спортивний захід проводиться з метою підтримки у постраждалих на виробництві, цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, реабілітації засобами фізичної культури і спорту для подальшої адаптації та інтеграції до активного суспільного життя».

Змагання відбуватиметься з шести видів спорту: дартсу, бомбаскету, армспорту, гирьового спорту, настільного тенісу та шахів. За результатами змагань буде визначено переможців у кожному виді спорту та сформовано команду Львівської області, яка візьме участь у фінальних змаганнях VII Всеукраїнської спартакіади «Сила духу», які відбудуться в місті Ужгороді у вересні цього року.

Додамо, що сама спартакіада проходитиме на базі спортивних споруд Львівського державного коледжу харчової та переробної промисловості.

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