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Шевченко прокоментував матч збірної з Люксембургом

Анастасія Мельник

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Після перемоги України над збірною Люксембургу, головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко провів прес-конференцію, де розповів про свої емоції та наступні дії команди. Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

 

— Ви виставили той самий склад, що й проти Сербії, та заміни почали проводити лише наприкінці гри…

— Склад, який переміг, не міняють. Хлопці були в гарному стані. Так, я розумів, що хтось буде втомлюватися, і ми намагалися робити заміни. Були проблеми на правому фланзі, Караваєв втомився, але в нас вилетів Бутко, тому ламати структуру гри та вводити нового виконавця було б помилкою.

Головне, що ми заробили сьогодні надважливі три пункти. Ми знали, що буде дуже важка гра, і завдання ми виконали.

— Яку настанову почули від вас гравці перед матчем?

— Це ті слова, що йдуть від серця. Спеціально я не готую промов, але якщо хлопці відчули мою енергію, отже, я все зробив вірно та зміг підібрати правильні слова.

— Як оціните стан газону на «Арені Львів» за три дні після попереднього поєдинку?

Газон чудовий, мабуть, найкращий в Україні. Поле витримало дві гри та декілька тренувань. Воно в ідеальному стані.

Фото: Павла Кубанова

 

— Чому так важко було збірній України після перерви, та чи не є Люксембург незручним суперником саме для нас?

— Насамперед це була друга гра з двох спарених, і вона завжди дається важко. Так само було й минулого разу, коли перед Люксембургом ми грали з Португалією. Але найголовніше — це результат, перемога, яку ми здобули.

Гра склалася важко в другому таймі тому, що треба було реалізовувати моменти в першому. Ризикувати ніхто не хотів, наша збірна трохи відійшла, хлопці зайняли правильні позиції, намагалися забити завдяки швидкому виходу з оборони в атаку. Можливості були, але ми їх не реалізували.

Ми здобули перемогу, і реакція вболівальників засвідчила, що вони розуміли, наскільки нам було важко та наскільки важливо досягти цього результату.

— Як узагалі оціните прийом збірної у Львові?

— Я дуже вдячний львів’янам за теплий прийом. Не можу пригадати, щоб збірна грала два матчі поспіль на одному стадіоні, і він при цьому був заповнений ущент. Дякую вболівальникам за справжню підтримку, це додало нам сил та допомогло здобути шість пунктів на цьому стадіоні.

— Як можете оцінити турнірне становище збірної України та її перспективи в боротьбі за вихід на Євро?

— Ми націлювалися на ці два матчі, щоб узяти в них шість очок, тому поки що говорити про щось зарано. Насамперед нам потрібно проаналізувати ці два поєдинки. У нас буде важкий матч у вересні, необхідно добре його провести. Тоді й можна буде поговорити про наше становище та можливі варіанти, а поки що я не бачу в цьому сенсу.

Як повідомляв Львівський портал, учора, 10 червня, збірна України вдруге обіграла Люксембург. Однак на цей раз рахунок 1:0.

Також у п’ятницю, 7 червня, на стадіоні «Арена Львів» відбувся футбольний матч відбірного турніру Євро-2020 між національними збірними України та Сербії. Синьо-жовті були нещадні та забили п’ять м’ячів до воріт своїх суперників. 

Раніше збірна України з футболу у першому матчі відбору на «Євро-2020» проти збірної Португалії здобула вольову нічию.  Опісля з рахунком 2:1 синьо-жовті здобули перемогу над Люксембургом.

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