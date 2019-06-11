Кіно просто неба: львів’ян кличуть на безкоштовні перегляди фільмів на даху Центру Довженка

Цього четверга о 21.30 год. у Центрі Довженка стартують безкоштовні перегляди фільмів «#КіноНаДаху». Першим покажуть фільм «1+1». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Від 13 червня і до вересня, а то й довше, у нас стартує проект «Кіно на Даху». Кожного четверга ми показуватимемо різні фільми, після чого всі бажаючі зможуть долучитись до обговорення. Щоразу готуватимемо показ кіно на різну тематику, тому кожен зможе обрати той фільм, що йому більше імпонує. Плануємо показати серіал «Чорнобиль». Запрошуємо молодь, мешканців Сихова до нашого центру на кіновечори», — розповіла директорка Центру Марта Іванишин.

Зазначимо, що вхід на кінопокази є вільним та відбуваються на даху Lviv Dovzhenko Centre (просп. Червоної Калини, 81).