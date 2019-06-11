До Трійці та Дня Конституції Укрзалізниця призначила додатковий потяг Інтерсіті з Києва до Львова

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ через Львів до свят Трійці та Дня Конституції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

Поїзд Інтерсіті+ №755/756 Київ – Львів з Києва курсуватиме 18, 28 червня та 1 липня з відправленням о 00:15 та прибуттям до Львова о 05:47. Зі Львова поїзд курсуватиме 17, 27, 30 червня з відправленням о 23:00 та прибуттям до Києва о 05:50.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Укрзалізниця призначила додатковий поїзд через Львів на 17 травня.