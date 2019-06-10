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Водіям вантажівок нагадують про обмеження руху у спеку

Вероніка Рой

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У Львівській області почне діяти температурний режим, який забороняє рух багатотонним автомобілям. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.

 

Чинник, який спонукає введення такої заборони – температура повітря. Адже, як повідомляють патрульні, якщо в денну пору доби показники термометра сягають вище +28ᵒ С, то транспортні засоби фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн не можуть продовжувати рух автомобільними дорогами загального користування.

«При такій температурі повітря асфальт розпікається на сонці аж до 70 градусів. Під багатотонною фурою дорога стає, наче пластилін», – розповідає заступник командира 3-го батальйону Пушкар Андрій.

Водії можуть продовжувати рух, коли температура стане нижчою вказаного показника. Зауважимо, що поліцейські проводять із водіями вантажівок роз’яснювальну роботу щодо необхідності теплового режиму.

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