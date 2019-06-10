В четвер римо-католики проведуть у Львові процесійну ходу

В четвер, 13 червня, парафія святого Антонія римо-католицької церкви у Личаківському районі Львова проведе урочисту Службу Божу на честь св. Антонія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Меса відбудеться у сквері, що за костелом св. Антонія на вул. Заньковецької. Час проведення — 12.00−14.00 год. Опісля розпочнеться процесія вулицями Львова, яка триватиме до 14.30 год. За маршрутом ходи можливе ситуативне призупинення руху транспорту.

Зокрема, процесія йтиме вулицями Личаківського району: вул. Заньковецької (сквер, що за костелом св. Антонія) — вул. Лисенка — вул. Садовського — вул. Личаківська, та завершиться у сквері на вул. Заньковецької.

Також ще одна Служба Божа відбудеться у цьому ж сквері о 18.00 год. Передбачувана кількість учасників — 2200 осіб.