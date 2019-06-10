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В Буську сварка між братами закінчилася реанімацією

Анастасія Мельник

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У неділю, 9 червня, в одному із сіл Буського району Львівської області сварка між братами закінчилася ножовим пораненням у грудну клітку та госпіталізацією до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Працівники поліції встановили особу потерпілого – 27-річного місцевого мешканця. Як з’ясувалося, ножове поранення під час сварки йому заподіяв 30-річний брат.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Максимальне покарання за вчинене – позбавлення волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

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