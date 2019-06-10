У суботу Львів прийматиме Чемпіонат світу з бодібілдингу та фітнесу

Цієї суботи, 15 червня, місто стане господарем Чемпіонату світу з бодібілдингу та фітнесу WABBA INTERNATIONAL 2019. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Разом із Львовом восени за право проведення цього турніру претендували також Афіни та Барселона, та все ж честь провести турнір такого рівня маємо ми. Очікуємо на змаганнях у Львові 300−400 провідних атлетів із 50 країн світу», – розповів президент WABBA України Святослав Шеремета.

Призовий фонд категорії професіоналів стартує від 300 000 грн (10 000Є).

Програма заходу:

12.00 – 14.00 Відкриття чемпіонату, півфінали категорій.

14.00 – 15.00 Перерва

15.00 – 17.00 Фінали категорій

17.00 – 18.00 Перерва

18.00 – 19.00 професіонали – абсолютна категорія. Закриття чемпіонату.

Додамо, що турнір відбудеться у нічному клубі «Malevich». Учасниками чемпіонатів Світу WABBA є: США, Італія, Велика Британія, Іспанія, Франція, Україна, Угорщина, Греція, Німеччина, Португалія, Польща, Фінляндія, Данія, Норвегія, Хорватія, Росія, Туреччина, Нідерланди, Бельгія, Австрія, Швейцарія, Румунія, Молдова, Білорусь, Латвія, Литва, Естонія, Ізраїль, Албанія, Словаччина, Словенія, Чеська республіка, Кіпр, Мальта, Аргентина, Коста Ріка, Гана, Індія, Еквадор, Камерун, Колумбія, Іран, Ірак, Мексика, Бразилія, ПАР та багато інших.

Довідка

WABBA (Всесвітня аматорська асоціація бодібілдингу) була створена легендою бодібілдингу, конкурентом Арнольда Шварценеггера, чемпіоном Сержем Нубретом ще в 1975 році після змагань «Містер Олімпія». З того моменту, WABBA стала однією з найбільших федерацій бодібілдингу у Світі. WABBA України була створена 2009 року й сьогодні провадить свою діяльність по всій країні. Найбільшими здобутками федерації є перше командне місце на найпрестижнішому турнірі MR. & MS. UNIVERSE2017 року, та проведення Відкритого чемпіонату Європи WABBA INTERNATIONAL 2018 року у м. Львові.