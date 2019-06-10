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У Стрийському парку відбудеться пробіг «Здоровий лікар – здорова нація»

Вероніка Рой

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У суботу, 15 червня, о 9.30 год. у Стрийському парку відбудеться пробіг «Здоровий лікар – здорова нація». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

«До участі у заході запрошуються лікарі та члени їх родин, а також жителі Львова та області, які ведуть або ж тільки розпочинають вести активний та здоровий спосіб життя», – йдеться у повідомленні.

Цього року в рамках пробігу плануються наступні дистанції:

  • 5 км  – загальна дистанція
  • 2 км – загальна дистанція
  • 500 м – для дітей віком від 7 до 14 років
  • 100 м – для найменших учасників віком до 6 років.

Реєстрація на сайті: https://runstyle.net/events/zdorovyj-likar-zdorova-natsiya-2019/

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