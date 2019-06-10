У суботу, 15 червня, о 9.30 год. у Стрийському парку відбудеться пробіг «Здоровий лікар – здорова нація». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

«До участі у заході запрошуються лікарі та члени їх родин, а також жителі Львова та області, які ведуть або ж тільки розпочинають вести активний та здоровий спосіб життя», – йдеться у повідомленні.

Цього року в рамках пробігу плануються наступні дистанції:

5 км – загальна дистанція

2 км – загальна дистанція

500 м – для дітей віком від 7 до 14 років

100 м – для найменших учасників віком до 6 років.

Реєстрація на сайті: https://runstyle.net/events/zdorovyj-likar-zdorova-natsiya-2019/