У Бродах прощатимуться із військовими, які загинули в авіакатастрофі на Рівненщині

У понеділок, 10 червня, о 20.00 на в’їзді до міста Броди Львівської області (в районі Червоних казарм) відбудеться зустріч тіл чотирьох загиблих пілотів (Ігоря Мазепи, Владислава Попенка, Василя Романюка та Павла Дацюка), які загинули внаслідок авіакатастрофи військового гелікоптера Мі-8 на Рівненщині. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, після зустрічі, о 21.00 буде проведений парастас у церкві Пресвятої Богородиці Покровительки України (біля військової частини). З ранку 11 червня о 08.00 розпочнеться молебень та прощання в клубі військової частини, після чого відбудеться поховання військовослужбовців.

Нагадаємо, вчора ввечері, 29 травня, у селі Сестрятин Рівненської області під час учбово-тренувального польоту розбився вертоліт Мі-8. Внаслідок авіакатастрофи загинули чотири віськовослужбовці 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області).

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів). Зараз триває розслідування.