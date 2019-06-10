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Шахтарям Львівщини обіцяють сьогодні-завтра виплатити 41 млн заборгованої зарплати

Соломія Головіна

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Перший 41 мільйон гривень на погашення заборгованості перед шахтарями, які страйкують на Львівщині, має надійти 10 чи 11 червня. Про це на брифінгу повідомила прес-секретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає «Громадське».

 

«В середу було виділено 300 мільйонів гривень на зарплати шахтарям. З них перший транш, який дорівнює 41 мільйон гривень живих грошей пройде уже сьогодні або завтра. Ці гроші не вирішують всього питання заборгованості. Найбільша проблема полягає в тому, що вугілля занадто дороге для того, щоб його купував «Центренерго», зараз ціна становить 2800 гривень (за тонну – ред.). Зараз проходять переговори між Міністерством енергетики, «Центренерго» та «Львіввугіллям», щоб знизити ціну до 2400 гривень», — сказала вона.

«Президент робить усе можливе, щоб зупинити ситуацію страйку і покрити борги, але це все ж таки залишається в межах Кабінету міністрів», — сказала спікер президента.

Нагадаємо, 10 червня на Львівщині близько півсотні гірників перекрили міжнародну трасу Львів – Рава-Руська у селі Смереків. Також шахтарі перекрили дорогу поблизу села Воля-Висоцька.

 

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