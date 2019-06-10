Шахтарям Львівщини обіцяють сьогодні-завтра виплатити 41 млн заборгованої зарплати

Перший 41 мільйон гривень на погашення заборгованості перед шахтарями, які страйкують на Львівщині, має надійти 10 чи 11 червня. Про це на брифінгу повідомила прес-секретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає «Громадське».

«В середу було виділено 300 мільйонів гривень на зарплати шахтарям. З них перший транш, який дорівнює 41 мільйон гривень живих грошей пройде уже сьогодні або завтра. Ці гроші не вирішують всього питання заборгованості. Найбільша проблема полягає в тому, що вугілля занадто дороге для того, щоб його купував «Центренерго», зараз ціна становить 2800 гривень (за тонну – ред.). Зараз проходять переговори між Міністерством енергетики, «Центренерго» та «Львіввугіллям», щоб знизити ціну до 2400 гривень», — сказала вона.

«Президент робить усе можливе, щоб зупинити ситуацію страйку і покрити борги, але це все ж таки залишається в межах Кабінету міністрів», — сказала спікер президента.

Нагадаємо, 10 червня на Львівщині близько півсотні гірників перекрили міжнародну трасу Львів – Рава-Руська у селі Смереків. Також шахтарі перекрили дорогу поблизу села Воля-Висоцька.