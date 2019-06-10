Садовий каже, що до кінця року трамваї знову їздитимуть до Головного вокзалу

До кінця року до залізничного вокзалу у Львові знову їздитимуть трамваї. Про це сьогодні, 10 червня, під час брифінгу заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

«Великий об’єм робіт був під землею – інженерія. Вже вийшли зі землі, поклали плити. Я переконаний, що до кінця року трамвай відновить свою роботу і буде зовсім інший комфорт для мешканців. Можна буде під’їхати прямо до центрального входу на вокзал», – зазначив він.

Зауважимо, що станом на сьогодні на пл. Двірцевій демонтовано бруківку на площі 5655,8 м2, об’єм демонтованої бруківки – 811,6 м3. Влаштовано піщано-щебеневу основу під покриття гранітною плиткою на площі 1940 м2, вже укладено гранітну плитку на площі 288 м2. Змонтовано 31 плиту трамвайних колій марки ПКП 35−22, 36 плит марки ПКП 17−22, загальною довжиною 170 м. Завершується демонтаж старої трамвайної колії. Завершено роботи з влаштування каналізаційного колектора, діаметром 1000 мм, загальною довжиною 168 м труби. Прокладено новий водопровід діаметром 280 мм, на ділянці 558 м і діаметром 110 мм на відстань 119 м. Також вже влаштовано 1 з чотирьох залізо-бетонних плит під платформу № 3 для висадки і посадки пасажирів трамваїв.

Також нагадаємо, що на час ремонтних робіт на цій частині площі кінцеву зупинку трамвайних маршрутів № 1, 4, 6 та 9 із залізничного вокзалу перенесено до ТРЦ «Скриня».