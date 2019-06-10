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Наступної середи на Львівщині звучатимуть сирени

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19 червня здійснюватиметься перевірка технічних засобів оповіщення населення Львівської області з практичним увімкненням електросирен та доведенням сигналів цивільного захисту. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

 

Оповіщення населення області під час централізованого включення електросирен відбуватиметься упродовж п’яти хвилин у період з 14:45 до 14:50 год.

Окрім того, 19 червня відповідне повідомлення транслюватимуть через засоби обласного теле- та радіомовлення (телевізійний канал Львів UA: Суспільне мовлення в цифровій мережі, телевізійний канал Перший Західний на 57 –му частотному каналі аналогового телебачення , проводова радіомережа та ефірне ФМ радіо  «Львівське радіо» на частоті 103,3 МГц).

Просимо мешканців Львівщини та гостей зберігати спокій.

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