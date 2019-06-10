На вихідних патрульні зупинили 15 водіїв у стані алкогольного сп’яніння

Упродовж 8-9 червня патрульні виявили 15 водії у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема, у Львові на вул. Наукова один з них у ніч на 9 червня вчинив ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

У повідомленні сказано, що дорожньо-транспортна пригода сталася за участю автомобілів Renault Laguna та ВАЗ. Під час спілкування з водієм автомобіля Renault офіцери відчули від нього характерний запах алкоголю. Йому запропонували пройти перевірку на стан сп’яніння. Чоловік погодився і, в присутності двох свідків, пройшов перевірку за допомогою приладу Drager. Результат – 2.86 проміле, при максимально дозволеному 0.2 проміле.

Відтак, на 31-річного чоловіка склали протокол за вчинене ДТП та протокол за керування в стані сп’яніння.

Патрульні нагадують, що за керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння (вчинене вперше протягом року) – штраф 10 тисяч 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік;

– якщо ці дії вчинені повторно (вдруге) протягом року – штраф 20 тисяч 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки;

– якщо особа вже двічі протягом року притягалася до відповідальності за подібні дії – штраф 40 тисяч 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років.