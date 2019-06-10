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Мешканці 22 будинків у Залізничному районі понад тиждень будуть без гарячої води

Вероніка Рой

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Від сьогодні, 10 червня, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» розпочинає роботи по заміні теплової мережі на вул. Широка, 79а до трьох ЦТП — на вул. Сяйво, 17а, вул. Вигоди, 27а, вул. Сластіона, 58а. У зв’язку з ремонтними роботами буде тимчасово припинено гаряче водопостачання до 22 житлових будинків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«З понеділка, 10 червня, і до 19 червня буде призупинено подачу гарячої води до будинків за адресами: вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21, вул. Широка, 29, 75, 77, вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62, вул. Ангарна, 18, вул. Планерна, 12, вул. Доробок, 48, вул. Сластіона, 58, вул. Низинна, 52, 60. У випадку виникнення змін при проведенні ремонтних робіт, буде додатково повідомлено», — розповіли в ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

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