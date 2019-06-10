Львів’ян кличуть у музей «Територія терору» на безкоштовний перегляд фільму «Після Майдану. Крим»

У п’ятницю, 14 червня, о 18:00 год. у Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» (проспект В’ячеслава Чорновола, 45 Г, Барак #2) відбудеться показ першого фільму «Після Майдану. Крим» з циклу документальних фільмів «Як починалася війна. Кінохроніки. Свідки». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Усього цикл включає 2 серії — друга серія має назву «Навала. Донбас». Ці фільми про людей, що були свідками та учасниками подій в Україні, коли почалася російсько-українська неоголошена війна та охоплюють період часу від поховання Небесної Сотні до перших перемог добробатами і визволення Маріуполя.

Перша серія, яка буде презентована в музеї, показує події, що стали певним «Тектонічним зсувом» — від Небесної Сотні до початку навали в Криму. У фільмі беруть участь кримчани, громадяни України — школярі, студенти, представники кримськотатарської громади, представники добробатів, всі, хто став свідками окупації Криму. Усі ті, хто наближає повернення півострова додому — в Україну.

Після перегляду фільму передбачена дискусія, яку модеруватиме Єва Райська — журналістка, письменниця, фіналістка конкурсу «Кримський Інжир», одна з авторок антології «Кримський Інжир». У дискусії візьмуть участь: Еміне Джапарова, перша заступниця Міністра інформаційної політики України, Василь Кметь, директор бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, Амет Бекіров, медіатор Музею «Територія Терору», Тетяна Гузик, журналістка, авторка та режисерка-документалістка.

Вхід на подію вільний.

Зазначимо, що одна з фокусних тем 2019 року Музею «Територія Терору» — дослідження депортацій XX століття в історії України. Зокрема, депортацій кримськотатарського народу. У 2014 році, через 70 років після радянських депортацій, корінний народ Криму знову був вимушений залишити свої домівки. Хроніці цих страшних подій і присвячена подія 14 червня.

Режисер фільму — Ігор Малахов, редактор фільму — Тетяна Гузик.

За додатковою інформацією звертайтеся до завідувачки інформаційного сектору музею Анни Яценко (+38 093 600 17 44).