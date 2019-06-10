ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян кличуть у музей «Територія терору» на безкоштовний перегляд фільму «Після Майдану. Крим»

Вероніка Рой

|

У п’ятницю, 14 червня, о 18:00 год. у Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» (проспект В’ячеслава Чорновола, 45 Г, Барак #2) відбудеться показ першого фільму «Після Майдану. Крим» з циклу документальних фільмів «Як починалася війна. Кінохроніки. Свідки». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Усього цикл включає 2 серії — друга серія має назву «Навала. Донбас». Ці фільми про людей, що були свідками та учасниками подій в Україні, коли почалася російсько-українська неоголошена війна та охоплюють період часу від поховання Небесної Сотні до перших перемог добробатами і визволення Маріуполя.

Перша серія, яка буде презентована в музеї, показує події, що стали певним «Тектонічним зсувом» — від Небесної Сотні до початку навали в Криму. У фільмі беруть участь кримчани, громадяни України — школярі, студенти, представники кримськотатарської громади, представники добробатів, всі, хто став свідками окупації Криму. Усі ті, хто наближає повернення півострова додому — в Україну.

Після перегляду фільму передбачена дискусія, яку модеруватиме Єва Райська — журналістка, письменниця, фіналістка конкурсу «Кримський Інжир», одна з авторок антології «Кримський Інжир». У дискусії візьмуть участь: Еміне Джапарова, перша заступниця Міністра інформаційної політики України, Василь Кметь, директор бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, Амет Бекіров, медіатор Музею «Територія Терору», Тетяна Гузик, журналістка, авторка та режисерка-документалістка.

Вхід на подію вільний.

Зазначимо, що одна з фокусних тем 2019 року Музею «Територія Терору» — дослідження депортацій XX століття в історії України. Зокрема, депортацій кримськотатарського народу. У 2014 році, через 70 років після радянських депортацій, корінний народ Криму знову був вимушений залишити свої домівки. Хроніці цих страшних подій і присвячена подія 14 червня.

Режисер фільму — Ігор Малахов, редактор фільму — Тетяна Гузик.

За додатковою інформацією звертайтеся до завідувачки інформаційного сектору музею Анни Яценко (+38 093 600 17 44).

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...