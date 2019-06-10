Хлопець, який на озері на Дрогобиччині побив відпочивальника, виплатить постраждалому 50 тисяч гривень

20-річному хлопцю, який на одному з озер у Дрогобицькому районі побив чоловіка, доведеться виплати постраждалому 50 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

«За участі прокурорів Дрогобицької місцевої прокуратури у місцевому суді завершено судовий розгляд стосовно 20-річного зловмисника, який 28 квітня 2018 року поблизу Доброгостівського озера заподіяв тілесні ушкодження середньої тяжкості 33-річному мешканцю Стебника. Того дня потерпілий відпочивав поблизу озера разом із сім’єю та малолітніми дітьми», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.122 КК України та призначено покарання у вигляді 1 року обмеження волі. При цьому, на підставі ст.75 КК України, фігуранта звільнено від відбування покарання та призначено іспитовий термін 1 рік.

Також суд задоволив позов прокурора щодо відшкодування витрат на лікування потерпілого в інтересах закладу охорони здоров’я, на суму близько 9 тис грн та зобов’язав виплатити постраждалому 50 тис грн.