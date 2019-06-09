У вантажному потягу прикордонники виявили контрабанду сигарет

Сьогодні, 9 червня, на кордоні з Польщею прикордонники запобігли черговій спробі переміщення контрабанди сигарет у вантажному потягу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

Як повідомили прикордонники, у міжнародний вантажний пункт пропуску «Володимир–Волинський» прибув потяг з вантажем чорної руди. Під час проведення поглибленого огляду потягу, що прямував до сусідньої Польщі, прикордонники в одному з вагонів виявили 4 тисячі пачок сигарет, прихованих під шаром руди.

Також до одного з ящиків з цигарками був прикріплений мобільний телефон, за допомогою якого контрабандисти, ймовірно, хотіли відшукати свій нелегальний товар.