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У вантажному потягу прикордонники виявили контрабанду сигарет

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 9 червня, на кордоні з Польщею прикордонники запобігли черговій спробі переміщення контрабанди сигарет у вантажному потягу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

 

Як повідомили прикордонники, у міжнародний вантажний пункт пропуску «Володимир–Волинський» прибув потяг з вантажем чорної руди. Під час проведення поглибленого огляду потягу, що прямував до сусідньої Польщі, прикордонники в одному з вагонів виявили 4 тисячі пачок сигарет, прихованих під шаром руди.

Також до одного з ящиків з цигарками був прикріплений мобільний телефон, за допомогою якого контрабандисти, ймовірно, хотіли відшукати свій нелегальний товар.

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