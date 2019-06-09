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У липні другий етап підвищення пенсії

Анастасія Мельник

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В Україні другий етап підвищення пенсій відбудеться у липні. Про це повідомляє ТСН посилаючись на Міністерство соціальної політики.

 

Зазначається, що пенсіонери, які мають найменші виплати, отримають на 67 гривень більше. Так, від липня вони отримуватимуть 1 564 гривень.

Українці, які отримують максимальні пенсії, отримають додатково 670 гривень. Тож їхні виплати зростуть до 15,6 тисяч гривень.

Пенсії не перерахували тим, хто отримують виплати за спеціальним законодавством, тобто народні депутати, прокурори тощо. Надбавку також не отримають українці з достатньою кількістю стажу, але мінімальною зарплатою.

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