ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові «замінували» фітнес-клуб

Анастасія Мельник

|

Учора ввечері, 8 червня, у Львові на вул. Зелена, 20 «замінували» фітнес-клуб «Форевер». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Повідомлення про замінування до правоохоронців надійшло близько о 21:10 год. Перевірку об’єкту завершили о 22:15 год. На час повідомлення в приміщенні знаходився тільки 1 охоронець.

За результатами обстеження приміщення та прилеглої території вибухового пристрою не виявлено.

Проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення.

Детальніше про те, як діяти, якщо ви опинился у «замінованій» будівлі  – читайте у нашому матеріалі «Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...