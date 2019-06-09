У Львові «замінували» фітнес-клуб

Учора ввечері, 8 червня, у Львові на вул. Зелена, 20 «замінували» фітнес-клуб «Форевер». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Повідомлення про замінування до правоохоронців надійшло близько о 21:10 год. Перевірку об’єкту завершили о 22:15 год. На час повідомлення в приміщенні знаходився тільки 1 охоронець.

За результатами обстеження приміщення та прилеглої території вибухового пристрою не виявлено.

Проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення.

Детальніше про те, як діяти, якщо ви опинился у «замінованій» будівлі – читайте у нашому матеріалі «Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози».