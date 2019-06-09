Стартував 4th Molokiya Lviv Half Marathon. Програма

У Львові офіційно стартував міжнародний львівський півмарафон 4th Molokiya Lviv Half Marathon. Цьогоріч до забігу долучилось близько 3,5 тис спортсменів з усієї України та з-за кордону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Цьогоріч організатори події, компанія Run Ukraine, зробили три дистанції для забігів: 21,0975 км, 10 км та 4,2 км. Також в межах заходу будуть проходити командний забіг 4×21 км та естафета 4×5 км, призери яких отримають грошову винагороду.

Призовий фонд 4th Molokiya Lviv Half Marathon у 2019 році становить 124 тисячі гривень. Переможці головної дистанції отримають 8 тисяч гривень, за друге місце — 6 тисяч гривень, за третє — 4,5 тисячі гривень, за четверте — 3,5 тисячі гривень та 2,5 тисячі гривень за п’яте місце. Якщо атлет встановить рекорд траси, то він додатково матиме ще 5 тисяч гривень. Цього року бігуни зможуть між собою позмагатися за додаткову грошову винагороду у 5 тисяч гривень, якщо подолають головну дистанцію за певний час: чоловіки — за 1:06:00, жінки — за 1:15:00. Призові серед вікових категорій: переможці отримають по 1 200 грн, за друге і третє місця — 800 і 500 грн. відповідно.

Переможці командного забігу за перше місце отримають 6 тисяч гривень, за друге місце — 4 тисячі гривень та 2 тисячі гривень за третє місце. Також грошову винагороду у розмірі 8 тисяч гривень отримає команда, яка першою здолає естафету.

Як повідомляв Львівський портал, у зв’язку проведенням півмарафону центр Львова перекритий для руху транспорту.