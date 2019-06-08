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У Львові постраждалі від нещасного випадку візьмуть участь у спартакіаді

Анастасія Мельник

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У Львові 26 червня відбудуться змагання VII Спартакіади Львівщини «Сила духу». Участь в змаганнях візьмуть особи, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві та/або професійних захворювань. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

За словами організаторів, захід проводять для підтримки потерпілих на виробництві, реабілітації засобами фізичної культури і спорту для подальшої адаптації та інтеграції до активного суспільного життя, а також з метою залучення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, широкої громадськості до проблем потерпілих на виробництві.

Цьогоріч  змагання відбудуться у Львівському державному коледжі харчової та переробної промисловості. На базі спортивних споруд навчального закладу пройдуть змагання з шести видів спорту: дартсу, бомбаскету, армспорту, гирьового спорту, настільного тенісу та шахів.

За результатами змагань буде визначено переможців у кожному виді спорту та сформовано команду Львівської області, яка візьме участь у фінальних змаганнях VII Всеукраїнської спартакіади «Сила духу», які відбудуться в Ужгороді у вересні.

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