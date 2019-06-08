У Дрогобичі збили 16-річну дівчину

Учора ввечері, 7 червня, у Дрогобичі на вулиці Володимира Великого водій збив неповнолітню дівчину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
За словами правоохоронців, наїзд скоїв 35-річний місцевий мешканець, водій автомобіля «Форд Транзит».
Неповнолітню госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Анастасія Мельник