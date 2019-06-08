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У Дрогобичі збили 16-річну дівчину

Анастасія Мельник

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Учора ввечері, 7 червня, у Дрогобичі на вулиці Володимира Великого водій збив неповнолітню дівчину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

За словами правоохоронців, наїзд скоїв 35-річний місцевий мешканець, водій автомобіля «Форд Транзит».

Неповнолітню госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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