Львівські прикордонники затримали нелегалів з Росії, Судану та Туреччини

На Львівщині прикордонники Мостиського загону затримали на кордоні п’ятьох іноземців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

У повідомленні сказано, що перевіряючи на контрольному посту одну з автівок прикордонний наряд окрім водія, громадянина України, виявив в ній трьох чоловіків. Двоє з пасажирів виявилися громадянами Судану. Вони мали при собі посвідки на тимчасове проживання в Україні. А от третій документів при собі не мав. Спочатку він намагався видавати себе за громадянина України, проте як з’ясувалося згодом він є громадянином Росії. Також прикордонники встановили, що «мандрівники» планували автомобілем під’їхати поближче до кордону, а потім незаконно перетнути його і потрапити в сусідню Польщу.

Крім того, прикордонники Мостиського загону затримали 2 громадян Туреччини. Один з них спробував використовуючи підроблений документ перетнути кордон потягом «Львів-Вроцлав». Інший слідував в Польщу пішки оминаючи пункти пропуску.

Всіх затриманих іноземців буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Наразі тривають подальші фільтраційні заходи.