GoCamp: волонтери з 50 країн світу вивчатимуть з українськими школярами іноземні мови  

З 9 червня сотні іноземних волонтерів з 50 країн світу почнуть працювати у пришкільних мовних таборах GoCamp, які створили на базі міських та сільських українських шкіл. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОН України.

Волонтери безкоштовно допомагатимуть учням долати мовні бар’єри, швидко адаптуватися до багатокультурного середовища, розвивати креативність та толерантність.

До роботи таборів також залучать місцевих педагогів. У співпраці з волонтерами вони опановуватимуть сучасні методики викладання іноземних мов та вчитимуться заохочувати дітей до пізнання світу. Разом з тим, учителі допомагатимуть волонтерам проводити різні активності, навчальні заняття, спілкуватися з учнями різного віку.

Планується, що табори працюватимуть до 21 червня 2019 року.

Довідка.

GoCamp – це найбільша волонтерська ініціатива у Східній Європі, яка покликана навчити дітей долати мовні бар’єри та вірити у власні сили.

Пілотний проєкт GoCamp стартував у 2016 році. Тоді у ньому взяли участь 9 тис дітей із 126 українських шкіл. Загалом за 4 роки проєкту близько 1 тис волонтерів з різних країн світу відвідали Україну для роботи в таборах.