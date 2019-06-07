Завтра у вулицями міста пройде велозаїзд

У суботу, 8 червня, відбудеться спортивний захід «Велозаїзд по Львову». Велосипедний пробіг проводиться задля популяризації велосипедного руху та здорового способу життя. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зазначимо, заїзд буде відбуватися одночасно в сімох міста України: Вінниця, Одеса, Полтава, Львів, Харків, Дніпро та Київ.

Велосипедний пробіг пройде з 12.00 до 15.00, за маршрутом: просп. Т. Шевченка — просп. Свободи — просп. В. Чорновола — вул. В. Липинського — вул. Б. Хмельницького — ринок «Галицьке Перехрестя» — вул. Б. Хмельницького — вул. В. Липинського — просп. В. Чорновола — просп. Свободи — просп. Т. Шевченка.