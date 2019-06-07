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З 1 вересня на українських дорогах проектуватимуть шумові смуги, – Парцхаладзе

Анастасія Мельник

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Зміни у державні будівельні норми щодо проектування доріг загального користування набирають чинності 1 вересня. У змінах міститься рекомендаційна норма щодо використання шумових смуг на найбільших українських трасах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мінрозвитку.

 

Такі смуги можуть влаштовуватися на узбіччях і ділянках дороги з підвищеною небезпекою. Під час наїзду автомобіля на них водій та інші пасажири відчувають сильну шумову та вібраційну дію, що змушує інтуїтивно скидати швидкість та підвищувати увагу на дорозі.

«Втома водія або недосип може мати катастрофічні наслідки. Наприклад, у Великобританії навіть провели дослідження на цю тему. Результати шокуючі — кожен 10-й із опитаних водіїв зізнався, що засипав за кермом, кожен 4-й — хотів заснути, бо відчував себе втомленим і млявим. В Україні, я думаю, ситуація не краща. Влаштування шумових смуг може дійсно суттєво підвищити безпеку на дорогах та зменшити кількість можливих ДТП. Тому ми прописали доцільність їх влаштування на найбільших трасах. Норма почне діяти у вересні»,— написав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Використання шумових смуг на дорогах є рекомендаційною нормою, яка стосується нового будівництва, реконструкції та капремонту доріг.

За підрахунками експертів, її облаштування може сприяти зменшенню кількості ДТП у 4-6 разів.

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