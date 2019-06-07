У Львові вшанували пам'ять Маркіяна Шашкевича

Сьогодні, 7 червня, у Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять отця Маркіяна Шашкевича з нагоди 176 -річниці з дня смерті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Представники влади та громадськість поклали квіти до могили Маркіяна Шашкевича. Опісля відбулось громадське віче та чин панахиди

Довідка.

Народився о. Маркіян Шашкевич 6 листопада 1811 року в селі Підлисся Золочівського повіту у сім’ї священика. У 1838 закінчив Львівську духовну семінарію, був вільним слухачем Львівського університету, та, закінчивши семінарію — парафіяльним священиком по селах Львівщини, а саме у Гумниськах, Нестаничах і Новосілках. Під час навчання в семінарії Шашкевич спільно з Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем згуртував національно свідому молодь (І. Білинський, Ф. Мінчакевич, М. Козловський, А. Величковський, Г. Ількевич та ін.), яка стала на боротьбу за національно-культурне відродження на західних землях, зокрема за відродження народної мови в письменстві й церковних проповідях («Руська трійця»). Помер Маркіян Шашкевич 7 червня 1843 року у злиднях від туберкульозу і похований у Новосілках.